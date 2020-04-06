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    • 07.04.2020 06:33
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    • 07.04.2020 06:33
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    Esenyurt'ta korkutan yangın! Bir anda büyüdü

    İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir mobilya fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

    Esenyurt'ta korkutan yangın! Bir anda büyüdü

    Esenyurt'ta 5 katlı bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

    Osmangazi Mahallesi 3127. Sokak'ta bulunan ve büro mobilyaları üretilen fabrikanın bodrum katında henüz belirlenmeyen bir sebeple yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

    Can kaybının yaşanmadığı yangın sebebiyle fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma başlatıldı.

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