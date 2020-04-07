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    • 07.04.2020 10:00
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    • 07.04.2020 10:03
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    Yasağı dinlemedi cezayı yedi! Sözleri şaşkına çevirdi

    İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar sonrası başlatılan 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı ile ilgili denetimler sürüyor. Beyoğlu'nda denetim yapan polis ekipleri 17 yaşındaki bir gence para cezası kesti. İşi olduğu için dışarı çıktığını söyleyen genç ise ceza yemesine rağmen "problem değil" dedi.

    Yasağı dinlemedi cezayı yedi! Sözleri şaşkına çevirdi

    Beyoğlu'nda yasağı dinlemeyip sokağa çıkan 17 yaşındaki bir gence polis ekipleri tarafından para cezası kesildi. İşi olduğu için dışarı çıktığını söyleyen genç, ceza yemesi üzerine ise "problem değil" dedi.

    2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre, 65 yaşın üzerinde ve 20 yaşın altında olan vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Bu bağlamda çalışma yapan polis ekipleri, yasağa uymayanları tespit etmek için cadde ve sokaklar, parklar, sahil bantları ve toplu taşıma araçlarındaki denetlemelerini sıklaştırdı.



    Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tarlabaşı Bulvarında kurulan polis noktasında toplu taşıma araçlarını durdurarak, tüm yolcuların kimliklerini tek tek inceledi ve vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyardı. Polis cadde üzerindeki denetlemesini sürdürürken yolda yürüyen bir genç kimlik kontrolüne takıldı. Gencin yaşının 20'nin altında olduğunun belirlenmesinin ardından yasağa uymayarak sokağa çıkmasından ötürü kendisine idari para cezası kesildi.

    YASAĞA UYMAYINCA CEZA YEDİ, "PROBLEM DEĞİL" DEDİ
    20 yaşın altında olmasına rağmen yasağı hiçe sayarak sokağa çıkan genç, "Yasak olduğunu biliyordum. İşim vardı, bu yüzden dışarı çıktım. Ne kadar ceza ödeyeceğimi bilmiyorum" dedi. Polis memurunun, "İki yüz elli ila bin TL arası ceza kesilecek" demesi üzerine ise genç, "Problem değil" şeklinde karşılık verdi. Para cezası kesilen genç daha sonra "Bir daha dışarı çıkmayacağım" diyerek evinin yolunu tuttu.



    POLİSTEN YENİ BİR ÖNLEM DAHA
    Öte yandan, denetleme yapan polis memurlarının maske ve eldivene ek olarak koruyucu gözlük de takmaya başladıkları görüldü. Ekip araçlarının tepesine "Lütfen evde kalınız" yazılı led tabelalar konulması ise dikkat çeken bir detay oldu.

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