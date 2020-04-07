Gaziantep'in İslahiye İlçesi'ne bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde Coronavirüs salgınından korunmak amacıyla ev ziyaretleri yasaklandı. Sosyal mesafe korunma şartı getirilen köye, hiçbir yabancı alınmadı. Muhtar Süleyman Yılmaz, "Mahallemize, dilenci, hurdacı, seyyar satıcılar başta olmak üzere yabancıların girişlerini yasakladık. Korucularımız 24 saat esasıyla bekleyerek kontrolü sağlıyorlar. Aynı zamanda hastalık geçinceye kadar komşu ziyaretlerini, misafirlikler ile 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü yaşlılarımızın sokağa çıkmasını yasakladık" ifadelerini kullandı.
Mahalle girişinde güvenlik korucuları nöbet tutuyor. Yabancıların girişlerine asla izin verilmiyor.
Mahalle girişinde güvenlik korucuları nöbet tutuyor. Yabancıların girişlerine asla izin verilmiyor.
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