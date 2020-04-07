Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’te Muhtarı Süleyman Yılmaz, köyü karantinaya aldı

    'in 'ne bağlı 'nde Coronavirüs salgınından korunmak amacıyla ev ziyaretleri yasaklandı. Sosyal mesafe korunma şartı getirilen köye, hiçbir yabancı alınmadı.

    Bravo muhtar
    Gaziantep'in 'ne bağlı 'nde Coronavirüs salgınından korunmak amacıyla ev ziyaretleri yasaklandı. Sosyal mesafe korunma şartı getirilen köye, hiçbir yabancı alınmadı. , "Mahallemize, dilenci, hurdacı, seyyar satıcılar başta olmak üzere yabancıların girişlerini yasakladık. Korucularımız 24 saat esasıyla bekleyerek kontrolü sağlıyorlar. Aynı zamanda hastalık geçinceye kadar komşu ziyaretlerini, misafirlikler ile 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü yaşlılarımızın sokağa çıkmasını yasakladık" ifadelerini kullandı.



    Mahalle girişinde güvenlik korucuları nöbet tutuyor. Yabancıların girişlerine asla izin verilmiyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Yaşam Gaziantep’te Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Süleyman Yılmaz, köyü karantinaya aldı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri