Yarın kandil mi sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 7 Nisan Salı 2020 kandil mi, ne kandili? Kandil hangi güne denk geliyor? İslam alemi Berat Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da kandilin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir.
YARIN NE KANDİLİ İDRAK EDİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden edinilen bilgilere göre 7 Nisan Salı günü Berat Kandili idrak edilecek.
Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.
İbadet faziletlerinin daha büyük olduğu Berat kandilinde, ilahi rahmet tüm yere ve göğe yayılır. Mağfiret kapısının açıldığı bu önemli günde Müslümanlar Allah'tan bağışlanmayı dilerler.
Berat gecesinde, Resûlullah'a şefaat hakkının tamamı verilmiştir. Çünkü, Hz. Muhammed (s.a.v.), Şaban'ın on üçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat istemiş, bu şefaatin üçte biri verilmiş, on dördüncü gecesi yine istemiş, üçte biri daha verilmiş, on beşinci gece yine talep etmiş, bu gece şefaatın tamamı ihsan edilmiştir.
Bu şefaatten mahrum olanlar, devenin ürküp kaçtığı gibi Allah'tan kaçanlardır. (bk. er-Râzî ve Ebussuud Efendi Tefsirleri, ed-Duhân Sûresi 3. ve 4. âyetlerin tefsiri; Hasan Basri Çantay, Kur'ân-ı Hakim ve Meâl-i Kerim, İstanbul 1959, III, 904, 905)
BERAT KANDİLİNDE NE OLDU?
Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır.
Buna da "tenzîl" denir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır.
BERAT KANDİLİ İLE İLGİLİ AYET NEDİR?
Cenab-ı Hak, rivayete göre Kur'an'ın Levh-i Mahfuz'dan dünyaya indirildiği Berat gecesi için Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor;
"Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur'an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir." (Duhan, 44/1-4) Böyle bir geceyi ganimet bilip dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, Allah'ın kulları için bulunmaz bir fırsattır.
KANDİLDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER
Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili özel bir ibadet mevcut değildir. Fakat namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir. Peygamber Efendimiz, bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmez. Fakat mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
Dinimizde her ibadet ve işin temeli niyet olduğundan bu geceyi ihya etmek isteyenler bütün dünyevi endişelerden arınarak salih bir niyetle mükâfatını sadece Allah'tan beklemelidir. Bu gecenin varlığından haberdar olarak sadece Peygamber Efendimizin doğumuna ve gönderilişine sevinmek dahi bu geceyi ihyânın bir yönüdür.
Bu gece bolca tövbe ve istiğfar edip bağışlanma ve âfiyet talep edilmelidir. Bol bol Hazreti Peygambere salavat getirip, Kur'ân-ı Kerîm okunmalıdır. Uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
TEFEKKÜRDE BULUNMALI
Tefekkürde bulunarak "ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konuları düşünerek hayatın muhasebesi yapılmalı.
BOLCA DUA EDİLMELİ
Mevlid gecesi dua ederek günahlarınızın af olması için bolca dua ile geçirilmesi gerekir.
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