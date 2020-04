Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

İbadet faziletlerinin daha büyük olduğu Berat kandilinde, ilahi rahmet tüm yere ve göğe yayılır. Mağfiret kapısının açıldığı bu önemli günde Müslümanlar Allah'tan bağışlanmayı dilerler.

Berat gecesinde, Resûlullah'a şefaat hakkının tamamı verilmiştir. Çünkü, Hz. Muhammed (s.a.v.), Şaban'ın on üçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat istemiş, bu şefaatin üçte biri verilmiş, on dördüncü gecesi yine istemiş, üçte biri daha verilmiş, on beşinci gece yine talep etmiş, bu gece şefaatın tamamı ihsan edilmiştir.

Bu şefaatten mahrum olanlar, devenin ürküp kaçtığı gibi Allah'tan kaçanlardır. (bk. er-Râzî ve Ebussuud Efendi Tefsirleri, ed-Duhân Sûresi 3. ve 4. âyetlerin tefsiri; Hasan Basri Çantay, Kur'ân-ı Hakim ve Meâl-i Kerim, İstanbul 1959, III, 904, 905)