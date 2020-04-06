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    • 06.04.2020 22:25
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    Koronavirüs fırsatçılarına geçiş yok! 'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

    Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışma başlattı. Operasyonda 15 bin maske ele geçirildi.

    Virüs fırsatçılarına geçiş yok!

    'de kaçak üretilen 15 bin maskeye el konuldu.

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışma başlattı.

    Gebze ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 15 bin maske ele geçirildi.

    İmalathanedeki 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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