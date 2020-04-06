Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil orucuna nasıl niyet edilir? İslam alemi Berat Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da kandil orucu hakkında araştırma yapıyor. Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Peki, kandil orucu saat kaçta açılır? İşte detaylar...
BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur: "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur."
BERAT KANDİLİ ORUCU FAZİLETİ NEDİR?
Berat Kandilinde oruç tutmak müstehaptır. Berat Kandili'nde tutulan oruç nafile bir ibadettir.Berat gecesinin gündüzünde oruç tutmak Hak dostları tarafından müstehap olarak görülmüş, tutulursa Allah tarafından mükafatlandırılacağı bildirilmiştir.
Hadiste şöyle buyurmaktadır:
"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim" der.
BERAT KANDİLİ ORUCU NASIL NİYET EDİLİR?
Gece yarısından önce veya sonra oruca niyetlenen bir kimse bugünkü orucu tutmaya diye niyetlenilebilir."Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya" diyerek niyet edilir.
BERAT KANDİLİ ORUCU SAAT KAÇTA AÇILIR?
Berat Kandili orucu akşam ezanıyla birlikte açılmaktadır.
BERAT KANDİLİNDE NE OLDU?
Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır.
Buna da "tenzîl" denir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır.
BERAT KANDİLİ İLE İLGİLİ AYET NEDİR?
Cenab-ı Hak, rivayete göre Kur'an'ın Levh-i Mahfuz'dan dünyaya indirildiği Berat gecesi için Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor;
"Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur'an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir." (Duhan, 44/1-4) Böyle bir geceyi ganimet bilip dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, Allah'ın kulları için bulunmaz bir fırsattır.
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