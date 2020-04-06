Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil orucuna nasıl niyet edilir? İslam alemi Berat Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da kandil orucu hakkında araştırma yapıyor. Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Peki, kandil orucu saat kaçta açılır? İşte detaylar...

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur: "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur."