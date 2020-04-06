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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 yaşındaki Ravzanur'un çikolata isteğini yerine getirdi

'de salgın çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün 6 yaşındaki 'ün çikolata isteğini yerine getirdi. Çok mutlu olan , büyüklerine teşekkür etti.

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Düzce'de salgın çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün 6 yaşındaki 'ün çikolata isteğini yerine getirdi. Çok mutlu olan , büyüklerine teşekkür etti.

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