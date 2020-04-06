Düzce'de salgın çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün 6 yaşındaki Ravzanur Gür'ün çikolata isteğini yerine getirdi. Çok mutlu olan küçük kız, büyüklerine teşekkür etti.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 yaşındaki Ravzanur'un çikolata isteğini yerine getirdi
Düzce'de salgın çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün 6 yaşındaki Ravzanur Gür'ün çikolata isteğini yerine getirdi. Çok mutlu olan küçük kız, büyüklerine teşekkür etti.
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- 06.04.2020
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