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Biz bize yeteriz! Market işletmecisi, 2 gün boyunca sattığı ekmekler karşılığında para almayacak

'nin İzmit ilçesinde market işletmeci , 'ın başlattığı ""na destek verdi. İki gün boyunca ekmek satın almak isteyenlerden para almayacağını söyledi.

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