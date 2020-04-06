Kocaeli'nin İzmit ilçesinde market işletmeci Selim Kahveciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi. İki gün boyunca ekmek satın almak isteyenlerden para almayacağını söyledi.
Biz bize yeteriz! Market işletmecisi, 2 gün boyunca sattığı ekmekler karşılığında para almayacak
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde market işletmeci Selim Kahveciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi. İki gün boyunca ekmek satın almak isteyenlerden para almayacağını söyledi.
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