Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (5) için başlatılan 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyasına bağışta bulunan binlerce kişi, hastalara umut olmaya devam ediyor. Coronavirüs günlerinde de Öykü Arin'in başkalarına umut olduğunu açıklayan anne Eylem Şen Yazıcı, "Sıraç İşcan, Öykü Arin için donör olmuştu. Başka biriyle eşleşti ve kök hücre bağışı yaptı. Coronavirüs günlerinde bir hayat kurtardı. Bizim için tarif edilemez bir mutluluk. Hele ki tüm dünyanın zor zamanlar geçirdiği şu günlerde, bir hayat kurtaracak olmanın eşsiz güzelliğini hissediyoruz. Sizler de donör olun, umut olun" diyor.
KORUNMA 'ÖYKÜ'SÜ
Lösemili Öykü Yazıcı (5), ilik nakliyle hayata bağlandı. Koşup oynamaya başladı. Ancak Corona çıkınca doktorlar uyardı. Ailesi, minik yavruyu yine karantinaya aldı.
KORUNMA 'ÖYKÜ'SÜ
Lösemili Öykü Yazıcı (5), ilik nakliyle hayata bağlandı. Koşup oynamaya başladı. Ancak Corona çıkınca doktorlar uyardı. Ailesi, minik yavruyu yine karantinaya aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.