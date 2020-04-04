Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde Coronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye baskın düzenledi. Kahvehaneyi açan işyeri sahibi S.N'ye 3 bin 150 lira, kumar oynayan 3 kişiye ise toplamda bin 176 lira ceza kesildi. Yapılan incelemede ruhsatı olmadığı ortaya çıkan kahvehane mühürlendi. Ayrıca işyeri sahibinin birçok suçtan kaydının olduğu anlaşıldı.
Virüs kumarı
Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde Coronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye baskın düzenledi. Kahvehaneyi açan işyeri sahibi S.N'ye 3 bin 150 lira, kumar oynayan 3 kişiye ise toplamda bin 176 lira ceza kesildi.
- Yaşam
- 04.04.2020
- Gazete
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