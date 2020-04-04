Virüs kumarı

Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde Coronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye baskın düzenledi. Kahvehaneyi açan işyeri sahibi S.N'ye 3 bin 150 lira, kumar oynayan 3 kişiye ise toplamda bin 176 lira ceza kesildi. Yapılan incelemede ruhsatı olmadığı ortaya çıkan kahvehane mühürlendi. Ayrıca işyeri sahibinin birçok suçtan kaydının olduğu anlaşıldı.