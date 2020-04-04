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Kırşehir'de yeni tip Coronavirüs'e karşı alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. İş sebebiyle evden çıkmak zorunda olan vatandaşlar için kentin üç farklı noktasına dezenfekte tüneli yerleştirildi. Tünelden geçen vatandaşlar, uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi.

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Hijyenik şehir
Kırşehir'de yeni tip Coronavirüs'e karşı alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. İş sebebiyle evden çıkmak zorunda olan vatandaşlar için kentin üç farklı noktasına dezenfekte tüneli yerleştirildi. Tünelden geçen vatandaşlar, uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi.

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