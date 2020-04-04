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Fotoğraf için dava açabilirsiniz

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

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Fotoğraf için dava açabilirsiniz
Benim çekip sosyal medya hesabından paylaştığım fotoğrafı, başka birisi kendisine mal edip yayınlamış. Hukuki olarak ne yapabilirim?
Sizin çekip yayınladığınız fotoğrafta sizin telif hakkınız vardır ve bu hak hukuken korunması gereken bir haktır. Öncelikle fotoğrafı ilk önce sizin çekip yayınladığınızı ispatlamak için ekran fotoğrafı alın. Ardından bunu sizin onayınız olmaksızın paylaşan hesabın fotoğrafını alın. İlgili hesaba fotoğrafın size ait olduğu ve derhal kaldırması gerektiği yönünde bir ikaz mesajı gönderin. İlgili sosyal ağlara bu konu için oluşturduğu formları doldurarak konuyu onlara iletin. İlgili sosyal ağların çoğu zaman size ait fotoğrafın yayından kaldırılmasını veya ilgili hesabın kapatılmasını sağlayabiliyor. Çözüm almamanız halinde hukuk mahkemelerinde dava açabilir ve telif hakkınızın ihlal edildiği gerekçesi ile suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr

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