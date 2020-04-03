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nasıldı? teleskobu uzay fotoğrafları!

nasıldı? teleskobu uzay fotoğrafları yoğun şekilde araştırılıyor. yıllardır uzayın durumunu görüntülüyor. Uzak yıldızlardaki ve galaksilerdeki durumu görüntüleyen Hubble teleskobu için NASA yeni bir uygulama devreye soktu. Doğum gününüzde uzayın nasıl olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. İşte, NASA Hubble teleskobu uzay fotoğrafları!

  • Yaşam
  • 03.04.2020 10:01
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 10:01
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Doğum günümde uzay nasıldı?

NASA Hubble teleskobu uzay fotoğrafları araştırılmaya başlandı. Doğum günümde uzay nasıldı? NASA'nın Hubble teleskobu yıllardır uzaydaki gözümüz oldu. Galakside milyonlarca kilometre ötedeki gezegenlerin ve yıldızların son durumunu görüntüleyen Hubble teleskobunun fotoğrafları erişime açıldı. NASA yeni bir uygulamaya soktu. Uygulamaya göre doğum gününüzde uzayın nasıl olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Peki, doğum günümde uzay nasıldı? İşte yanıtı!

DOĞUM GÜNÜMDE UZAY NASILDI?

Linke tıkladıktan sonra çıkan sayfada "Select Month" alanına doğduğunuz ayı, "Select Date" alanına ise doğduğun gün yazın. Bilgileri girdikten sonra "submit" tuşuna basın. Submit tuşuna bastıktan sonran bir arka plan görüntüsü çıkıyor, bu Hubble teleskopunun doğum gününüz için çektiği görüntü oluyor. Bilgi ekranın üzerindeki "See Full İmage" tuşuna basarak görüntüyü tam ekran görebilir ve bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

NASA HUBBLE UZAY FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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