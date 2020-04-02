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2 Nisan MPİ duyuruldu! Devreden büyük ikramiye yaklaşık 20 milyon lira...

2 Nisan MPİ bayilerden loto oynayanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi 26 Mart Süper Loto çekiliş sonuçlarını yapılan çekilişin ardından saat 21.15'te duyurdu. Süper Loto oyununun geçen hafta yapılan çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 401 bin 117 lira 64 kuruşluk ikramiye devretmişti. Büyük ikramiye tutarının devretmesinin ardından gözler 2 Nisan MPİ Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte haftanın sonuçları...

  • Yaşam
  • 02.04.2020 21:10
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.04.2020 21:17
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2 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları duyuruldu!

2 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları büyük ikramiye tutarının devretmesiyle birlikte günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Bilindiği üzere geçen haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 401 bin 117 lira devretti. Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişi Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bu hafta Süper Loto'da hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan sayıları...

2 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1 - 8 - 40 - 43 - 44 - 46

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