2 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları büyük ikramiye tutarının devretmesiyle birlikte günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Bilindiği üzere geçen haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 401 bin 117 lira devretti. Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişi Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bu hafta Süper Loto'da hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan sayıları...

2 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1 - 8 - 40 - 43 - 44 - 46