Virüshane!

İstanbul polisi dün Esenyurt'taki bir kahvehanede çok sayıda kişinin oyun oynadığını öğrendi. Adrese giden ekipler, kahvehanedeki 26 kişiye; 750 lira ile 3 bin 180 lira arasında ceza kesti. İşyeri sahibi Ersunal Ç. ise 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Alınan Tedbirlere Aykırılık' suçundan karakola teslim edildi.