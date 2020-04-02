Virüshane!

İstanbul polisi dün Esenyurt'taki bir kahvehanede çok sayıda kişinin oyun oynadığını öğrendi. Adrese giden ekipler, kahvehanedeki 26 kişiye; 750 lira ile 3 bin 180 lira arasında ceza kesti. İşyeri sahibi Ersunal Ç. ise 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Alınan Tedbirlere Aykırılık' suçundan karakola teslim edildi.
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