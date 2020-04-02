Turkcell, otizmli çocukların eğitimine katkı için 'Engel Tanımayanlar' çatısı altında Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde ve Tohum Otizm Vakfı işbirliği ile 2019'da başlattığı 'İçimdeki Hazine' projesini uygulamaya eklediği yeni özellik ve üstün teknolojisiyle bir adım ileriye götürdü. Yapay zeka tabanlı geliştirme sayesinde bundan böyle çocuklar, yüz ifadelerinin hangi duyguyu gösterdiğini anlık taklit ve tekrar yoluyla daha rahat öğrenme imkanına kavuşacak.
Turkcell'in otizmliler için geliştirdiği ‘İçimdeki Hazine’ uygulamasına yeni bir özellik eklendi
Turkcell, otizmliler için geliştirdiği ‘İçimdeki Hazine’ uygulamasına yeni bir özellik ekledi. Çocuklar, taklit ve tekrar yoluyla daha rahat öğrenme imkanına kavuşacak.
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