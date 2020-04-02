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Son dakika: 'da ya alındı!

'nın Ilgın ilçesinde 'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında altına alındığını belirtildi. Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği kaydedildi. Jandarma ekiplerinin mahallede, giriş ve çıkışlara izin vermediği görüldü.

  • Yaşam
  • 02.04.2020 16:16
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 16:16
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Konya'da bir mahalle karantinaya alındı!

'nın Ilgın ilçesinde bir mahallenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında altına alındığı bildirildi.

Ilgın Kaymakamı Fatih Kadiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındığını belirtti.

Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği kaydedildi. Jandarma ekiplerinin mahallede, giriş ve çıkışlara izin vermediği görüldü.

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