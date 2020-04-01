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Kuaför, berber, kahvehane, düğün salonları ve kafeler ne zaman açılır? Faaliyete geçiş tarihi...

Kuaför, berber, kahvehane, düğün salonları ve kafelerin açılacağı tarih hakkında araştırmalar sürüyor. Ülkemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirler artırılıyor. Bilindiği üzere koronavirüsü salgınını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Bu kapsamda vatandaşlar kapatılan mekanların ne zaman faaliyete geçeceğini araştırıyor. Peki, kuaför, berber, kahvehane, düğün salonları ve kafeler ne zaman açılır?

  • Yaşam
  • 01.04.2020 18:34
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 20:13
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Kafeler, kuaför ve berberler ne zaman açılacak?

Kuaför, berber, kahvehane, düğün salonları ve kafeler ne zaman açılır? Türkiye'de corona virüsü vakalarının görülmesiyle birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine genelge gönderilerek bazı mekanların faaliyetlerini geçici bir süre durdurması kararlaştırıldı. Bu mekanlar arasında kafeler, düğün salonları, kahvehane, kuaför ve berberler gibi pek çok alan bulunuyor. Virüsün yayılmasını önlemek için mücadele sürerken, en çok aranılanlar arasında faaliyeti durdurulan mekanların ne zaman açılacağı merak konusu oldu.

KAFELER, DÜĞÜN SALONLARI, KAHVEHANE, KUAFÖR VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafeler, düğün salonları, kahvehane, kuaför ve berberlerin ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Bakanlık tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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