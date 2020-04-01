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1 Nisan açıklandı! Devreden tutar 1 milyon 223 bin lira olarak duyuruldu

1 Nisan için heyecanlı bekleyiş son buldu. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.45'te yapılan çekilişlerin ardından 1 Nisan Sayısal Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Bugün gün içerisinde bayilerden loto oynayan on binlerce kişi sonuçlarını bekliyordu. Milli Piyango İdaresi'nin duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Peki, Sayısal'da bugün kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan numaraların listesi

  • Yaşam
  • 01.04.2020 21:44
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.04.2020 15:35
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1 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

1 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları akşam saatlerinden itibaren bayilerden loto oynayanlar tarafından araştırılıyor. Sayısal Loto oyununun geçen hafta cumartesi günü yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 223 bin 497 lira tutarındaki ikramiye devretmişti. Peki, 1 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemi ve haftanın sonuçları...

1 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

4 - 10 - 15 - 23 - 30 - 31

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