1 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları akşam saatlerinden itibaren bayilerden loto oynayanlar tarafından araştırılıyor. Sayısal Loto oyununun geçen hafta cumartesi günü yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 223 bin 497 lira tutarındaki ikramiye devretmişti. Peki, 1 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemi ve haftanın sonuçları...

1 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

4 - 10 - 15 - 23 - 30 - 31