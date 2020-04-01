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Görüntülü doğum günü

Karabük'te Covid- 19 tedbirleri kapsamında bir araya gelemeyen bir grup kadın, 42 yaşına giren arkadaşları Mihriye Ülgen'i görüntülü aradı. Doğum günü sürprizi yaptı. Çok mutlu olan Ülgen, "Bu günler de geçecek. Dostlarımla eskisi gibi yeniden bir arada olacağız" diye konuştu.

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Görüntülü doğum günü
Karabük'te Covid- 19 tedbirleri kapsamında bir araya gelemeyen bir grup kadın, 42 yaşına giren arkadaşları Mihriye Ülgen'i görüntülü aradı. Doğum günü sürprizi yaptı. Çok mutlu olan Ülgen, "Bu günler de geçecek. Dostlarımla eskisi gibi yeniden bir arada olacağız" diye konuştu.

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