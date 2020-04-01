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'da kaçışı! Gören yolunu değiştirdi

'da ekiplerin tedbirleri kapsamında uygulama yaptığını gören sürücüler, kuyruğa girmemek için yolunu değiştirerek ters yönde ilerledi.

  • Yaşam
  • 01.04.2020 16:46
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 16:48
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Ankara'da koronavirüs kaçışı! Gören yolunu değiştirdi

Başkent'e, tedbirleri kapsamında tüm giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı.

Polis ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki giriş noktasında da denetim gerçekleştirdi. Polisler, araçları tek tek durdurup, sürücü ve yolcuları kontrol etti, ateşlerini ölçtü, salgına karşı da uyarılarda bulundu.

Denetim nedeniyle bölgede yoğunluk oluştu. Kuyruğa girmek istemeyen bazı sürücüler ise geri dönüp bulvarda bir süre ters yönde ilerledikten sonra, Hipodrom Kavşağı'dan dönerek yan yola saptı.

Sürücüler, kuyrukta beklemek istemedikleri için geri döndüklerini söyledi.

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