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Son dakika: İstanbul 'nda iş hanının çatısı alev alev yandı

Son dakika haberi... İstanbul 'nda beş katlı iş hanının nda çıktı. Alevlere teslim olan çatı katı kullanılamaz hale geldi. İş hanında bir kişinin kaldığı iddiası üzerine itfaiye ekiplerinin olay yerindeki arama ve kurtarma çalışması sürüyor.

  • Yaşam
  • 02.04.2020 08:20
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 08:20
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Beyoğlu'nda korku dolu anlar
, , Bereketzade Mahallesi, Şimşir Sokak üzerinde saat 07.00 sıralarında çıktı. Sokak üzerinde bulunan beş katlı iş hanının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede nı sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Beyoğlu ve Fatih İtfaiye Amirliğinden ekipler sevk edilerek yangına müdahale edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

İş hanında bir kişinin kaldığı iddiası üzerine itfaiye ekiplerinin olay yerindeki arama ve kurtarma çalışması sürüyor.

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