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'ta 3 köye karantinası

salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'ta 3 köy karantina altına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bu köylere İstanbul ve diğer illerden gelen kişilerde Kovid-19 pozitif vaka çıkması ve bazı vatandaşların ev karantina kurallarına uymaması nedenleriyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır." denildi.

  • Yaşam
  • 01.04.2020 16:15
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 16:15
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O ilimizde 3 köy karantinada

ve Bulanık ilçesine bağlı 3 köy, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Yazla ve Alagün köyleri ile Bulanık ilçesinin Yazbaşı köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu köylere İstanbul ve diğer illerden gelen kişilerde Kovid-19 pozitif vaka çıkması ve bazı vatandaşların ev karantina kurallarına uymaması nedenleriyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır. Sağlık ve diğer ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır."

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