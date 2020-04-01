En komik 1 Nisan şakaları! 1 Nisan tarihine girilmesiyle birlikte 1 Nisan şakaları ve şaka mesajları araştırılıyor. Bu yıl okulların kapalı olması nedeniyle öğrenciler birbirine şaka yapamayacak. Ancak mesaj yoluyla da şaka yapabilirsiniz. Peki, arkadaşa, aileye, sevgiliye en komik 1 Nisan şakaları nelerdir? İşte 1 Nisan şakaları ve mesajları!

1 NİSAN ŞAKALARI

* Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.

* Orta boy soğanları alıp, çikolata ile kaplayın, Karşınızdaki yerken yüzünün şekline bakın...

* Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.

* Katı sabunu seffaf oje ile boyayın, kuruyan oje sabunun sertleşmesine neden olacak ve ürünü kullanmak isteyen kişi sabuna ulaşamayacak.

* Yumurtaları haşladıktan sonra sarılarını çıkarıp yerine tereyağı koyun

* Ofisin ortasına salıncak kurun!

* Ofisinizde masalara, sandalyelere talaş dökebilirsiniz.