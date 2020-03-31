Bugünkü
Takvim

Uyarılar çok ciddi

Kütahya Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki bir vakada Coronavirüs testinin pozitif çıktı. Köyde karantina uygulaması başlatıldı. Yeşildere sakinleri, "uyarıları ciddiye aldık" dedi.

ABONE OL
Uyarılar çok ciddi
Kütahya Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki bir vakada Coronavirüs testinin pozitif çıktı. Köyde karantina uygulaması başlatıldı. Yeşildere sakinleri, "uyarıları ciddiye aldık" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Uyarılar çok ciddi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri