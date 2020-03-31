Kütahya Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki bir vakada Coronavirüs testinin pozitif çıktı. Köyde karantina uygulaması başlatıldı. Yeşildere sakinleri, "uyarıları ciddiye aldık" dedi.
Uyarılar çok ciddi
Kütahya Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki bir vakada Coronavirüs testinin pozitif çıktı. Köyde karantina uygulaması başlatıldı. Yeşildere sakinleri, "uyarıları ciddiye aldık" dedi.
- Yaşam
- 31.03.2020
- Gazete
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