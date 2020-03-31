Polis Öztürk ağlattı

Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki Aydınlı polis Özkan Öztürk, hayatını kaybetti. Olay, 26 Mart tarihinde Efeler'de meydana geldi. İzmir Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görevli olan Aydınlı polis Özkan Öztürk, yüksek ateş ve Coronavirüs şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydınlı polisin yüksek ateşi olması nedeniyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları servisinde tedavisine başlandı. Öztürk, 3 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Öztürk'ün ailesi, ölüm nedeninin coronavirüs olmadığını söyledi.