Bugünkü
Takvim

Polis Öztürk ağlattı

İzmir Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görevli olan Aydınlı polis Özkan Öztürk, yüksek ateş ve Coronavirüs şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydınlı polisin yüksek ateşi olması nedeniyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları servisinde tedavisine başlandı. Öztürk, 3 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Öztürk'ün ailesi, ölüm nedeninin coronavirüs olmadığını söyledi.

ABONE OL
Polis Öztürk ağlattı
Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki Aydınlı polis Özkan Öztürk, hayatını kaybetti. Olay, 26 Mart tarihinde Efeler'de meydana geldi. İzmir Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görevli olan Aydınlı polis Özkan Öztürk, yüksek ateş ve Coronavirüs şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydınlı polisin yüksek ateşi olması nedeniyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları servisinde tedavisine başlandı. Öztürk, 3 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Öztürk'ün ailesi, ölüm nedeninin coronavirüs olmadığını söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Polis Öztürk ağlattı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri