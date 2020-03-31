İşte Migros sanal market çekiliş sonuçları...
Migros sanal market İphone 11 çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Migros sanal market çekiliş sonuçları
Migros sanal market İphone 11 çekiliş sonuçları belli oldu. MPI’nin 07.02.2020 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.1243 sayılı izniyle düzenlenlenen ve 26.03.2020 tarihinde yapılan çekilişe 236.982 katılım gerçekleşti. İşte Migros sanal market çekiliş sonuçları
- Yaşam
- 31.03.2020
- Gazete
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