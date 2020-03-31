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sanal market 11 çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Migros sanal market çekiliş sonuçları

sanal market 11 çekiliş sonuçları belli oldu. MPI’nin 07.02.2020 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.1243 sayılı izniyle düzenlenlenen ve 26.03.2020 tarihinde yapılan çekilişe 236.982 katılım gerçekleşti. İşte Migros sanal market çekiliş sonuçları

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