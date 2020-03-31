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Coronavirüs salgınını önemsemeyen vatandaşlar pes dedirtti: Bize bir şey olmaz!

Türkiye, Coronavirüs'e karşı çeşitli önlemler aldı. Ancak bazı vatandaşlar salgını önemsemedi. Elazığ'da mikrofon uzatılan bir vatandaşlar, "Bize bir şey olmaz" dedi. Sözleri 'pes' dedirtti.

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Bize bir şey olmaz!
Türkiye, Coronavirüs'e karşı çeşitli önlemler aldı. Ancak bazı vatandaşlar salgını önemsemedi. Elazığ'da mikrofon uzatılan bir vatandaşlar, "Bize bir şey olmaz" dedi. Sözleri 'pes' dedirtti.

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