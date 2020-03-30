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'da Kozdere mahallesi karantinaya alındı!

İlk olarak 'de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle 'nın Hekimhan ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı. tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Hekimhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Hekimhan ilçesi Kozdere Mahallesi'nde korona virüs salgını nedeniyle 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır” denildi.

  • Yaşam
  • 30.03.2020 18:28
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 18:29
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Bir mahalle daha karantinaya alındı

'nın Hekimhan ilçesi Kozdere Mahallesi karantina altına alındı.

tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Hekimhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Hekimhan ilçesi Kozdere Mahallesi'nde korona virüs salgını nedeniyle 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır" denildi.

Bu arada, Darende ilçesinde Ilıca Mahallesi, Arapgir ilçesinde Eğnir Mahallesi de korona virüs salgını nedeniyle 29 Mart 2020 tarihi itibariyle karantinaya alınmıştı.

Böylece resmi açıklamaya göre Malatya'da 3 ilçede 3 mahalle karantina altına alınmış oldu.

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