Nasuh tövbesi nedir, ne demek soruları hakkında araştırmalar yoğunluk gösteriyor. Cenab-ı Hak, tövbe imkânını da ihsan ederek, kullarına rahmetinin genişliğini göstermektedir. Nasuh tövbesi içten ve yapılan Kur'anî bir tövbedir. Nasuh kelimesi de sözlükte "en halis, en safi ve en içten" anlamına gelir. Ayrıca bu kelime yırtığı, söküğü dikip kapayan, bozulanı ıslah eden ve hiçbir gedik bırakmayacak şekilde onaran manasını da içine almaktadır.

NASUH TÖVBESİ NEDİR?

Tövbe, günah duygusuyla, benliğin bir hesaplaşması ve kişinin kendisini yenilemesidir. Bu anlamda tövbe, Allah'ın gazabından lütfuna, hesabından rahmet ve inayetine sığınma demektir. Zira tövbe, Hz. Adem'le başlamış, nefis ve şeytana karşı kulluğun bir göstergesi olarak kıyamete kadar da devam edecektir. Nasuh kelimesi de sözlükte "en halis, en safi ve en içten" anlamına gelir.