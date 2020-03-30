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Son dakika: 'ın ilçesinde korkunç görüntü! e vuran yüzücü inde ayak leri bulundu

Son dakika haberi... 'ın ilçesinde e vuran yüzücü i içerisinde ayak leri bulundu. Kemikler, kimlik tespiti için otopsiye gönderilirken, polis ekipleri bölgede araştırma başlattı.

  • Yaşam
  • 30.03.2020 16:22
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 16:22
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Kuşadası'nda korkunç olay! Paletin içinden çıktı

Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda dün saat 08.00 sıralarında yürüyüşe çıkan bir kişi, e vuran yüzücü inin içerisinde parçası olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, paletin içerisindeki kemik parçasının insan ayağına ait olduğu belirlendi. Kemik parçaları, kime ait olduğunun tespiti için İzmir Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, insana ait başka parçaların da olabileceği ihtimali üzerine araştırma başlattı.

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