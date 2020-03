Son dakika: Bakan Selçuk'tan flaş açıklamalar: LGS ertelenecek mi? Sınıf geçme nasıl olacak?

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara ilişkin ve uzaktan eğitim ile ilgili katıldığı bir televizyon programında kritik açıklamalarda bulundu.



Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Yeni ve karşılaşılmadık durumlara uyum kabiliyeti yüksekse güven artmaya başlıyor.



Bu bir problemin üstesinden gelme sürecidir, kişinin önce kendisiyle birlikte olması ve kendine güven duyması arkasından çocuklarına güven vermesi bir taraftan da çocukların o yakınlık ihtiyacı da duruyor eğer aile içindeki dayanışmayı yükseltirsek bunun çözebileceğimiz bir durum olduğunu devletin bu durumu her yönüyle ele aldığını tekrar tekrar söyleyelim.

Bizim bu uzaktan eğitimle ilgili birkaç yerde istasyonumuz var, orada öğretmenlerimiz çalışıyorlar, TRT'nin içerisinde olanlar var çalışıyorlar bir iki okulumuzda da çalışanlarımız var İstanbul ve Ankara'da.

NEDEN TV ODAKLI BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Biz hane halkı araştırmalarına baktık, kaç hanemizde internet var kaç hanemizde televizyon var sonra baktık ki eğer biz her şeyi internet tabanlı yaparsak topluma erişimimiz kısıtlanacak. Önceliği TV'ye verdik çünkü hemen her evde TV var, bunu yeterli görmedik aynı zamanda EBA'da internet desteği ile çocuklarımıza eğitim imkanı sağladık. Bir de sınav senesinde olan çocuklarımızı ayırdık onlara üçüncü bir alan kurduk.

İnternetle ilgili yaklaşık olarak %20'lerde bir erişilemezlik durumu var, biz bunun önüne geçmek için 12. Sınıf öğrencilerine dedik ki biz size 8gb ücretsiz internet veriyoruz. Her öğrencimizin sırasına okulun açıldığı gün bir çıkartma yapıştırdık, "Bu sana uyar mı?" diye bir soru var orada sonra bir adres var, bununla ilgili çok fazla iletişim çalışmaları da yaptık. Şu anda 8gb internet yeterlidir.

Başından beri problemimiz varsa var diyorum yoksa yok diyorum bir şeyi saklayarak bir yere varamayız.



Birinci hafta test yayınıydı, ilk kez kamera karşısına çıkan öğretmenler var. Gönüllü öğretmenler inanılmaz gayretliler, hata yapıyorlar kamera kolay bir şey değil. Bazı sorunlar yaşadık bunu da açıkça söylüyoruz, 20 dakikalık bir ders 8 dakikaya indi 10 dakikaya indi. Bu hafta ne oldu öğretmenlerimiz rahatladı.

Biz çocuklar için bir şey yapıyoruz ve bir insanın emeğini, çabasını her şeyini çocuğa hizmetle ilgili bir şeye ayırması kadar güzel bir şey yok.



Bu ölçekte bunu yapan internet tabanlı Çin var, Çin dışında ilk biz yaptık ayrıca ABD'de bazı eyaletlerde yeni yeni bunun çalışması var.

İyi ki yaptık ve daha iyisini yapacağız emin olun. Önümüzdeki haftalar çok daha iyi olacak.



OKUL EVE SIĞAR MI? ANNE BABALARA ÇAĞRINIZ VAR MI?

Aslında okul eve sığmaz, çünkü biz uzaktan eğitimi eğitimin bir parçası olarak görüyoruz artı diyoruz internet tabanlı eğitim artı yüz yüze eğitim diyoruz. Okul hayat demektir, okul bahçeye taşınmalı, okul ormana taşınmalı, okul sokağa taşınmalı.



Sürekli evin içinde olmak kolay bir şey değil, sokağa çıkamıyorsunuz, parka gidemiyorsunuz bu her bir engel de duygusal bir durgunluk oluşturuyor. Bu hafta şu geliyor bir günün programını saat saat her bir yaş grubu için bu tür günlük akış şemaları geliyor.



Ben evde çocuğumla ne yapabiliriz? Diyelim ki çocuğunuzla bir şarkı yazmak da bir etkinliktir, fiziksel oyunlar oynamak da etkinliktir. Karşılıklı etkileşimli kitap okumak da bir etkinliktir, küçük evde yapılabilecek deneysel etkinlikler var.



EBA'DA YAŞANAN SORUNLAR

Bizim mevcut eş zamanlı olarak online olma kapasitemiz, yani aşırı yüklenme olunca bir sorun yaşadık. Fakat şunu yaptık her bir sınıfa saatler belirledik ve sistemi birkaç kat büyüttük.



Herkes aynı anda yüklenmesin diye ikinci sınıflar şu saat yedinci sınıflar şu saat diye ayırdık.



Şunu da yaptık, sınav senesinde olan çocukların internet altyapısını ayrı bir yerden verdik, diğerleriyle bir karışıklık olmasın diye.



ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER BULUŞABİLECEK Mİ?

Bizim canlı sınıf diye bir uygulamamız var, bunu sadece 12. Ve 8. Sınıf öğrencilerimize açıyoruz önümüzdeki hafta.



Ama bir öğrenci TV programını kaçırdıysa öğleden sonra tekrarı var izleyebilir, EBA'da var oradan internetten izleyebilir.





UZAKTAN EĞİTİME DENETİM MÜMKÜN MÜ?

Bizim öğrenciler çalışıyor mu çalışmıyor mu konusunu aslında uzaktan eğitimin bir konusu ya da sorunu olarak görmüyoruz. Okullar açıkken de ödevini hemen yapanlar vardır bir de son güne bırakanlar vardır öğrencilik değişmez.

Bazı öğrenciler gerçekten belli saatlerde çalışıyorlar ama anne baba sürekli yan yana olduğu için çocuklarla müdahale etme gereği duyuyor. Bu çocuğun sorumluluğu aslında öz sorumluluk geliştirmek için de bir fırsat. Yüzbinlerce çocuk evde anne babasıyla yemek yapmaya başladı, evin işine yardım etmeye başladılar. Çocuklar hamur açmaya başlamış, babasıyla musluk tamir edenler yani birlikte bir iş yapma.



EĞİTİMİN YAVAŞ VERİLMESİ TALEBİ

Buna hak veriyorum, özellikle ilkokuldaki çocuklarımız yetişemediler. Bu bir problem mi? Problem, çözebilir miyiz? Çözebiliriz. Önümüzdeki haftadan itibaren bunlar da çözülecek.

Ayrıca içeriklerde bu haftadan itibaren 40 deney olacak.



30 NİSAN SONRASI İÇİN SENARYOLAR

Biz başından beri şunu söyledik, bu küresel bir sorun ve bunun çözümü de bilimsel metotlarla ortaya çıkabilir.



Biz de diyoruz ki MEB olarak, hem dünyadaki eğilimlere bakalım hem Bilim Kurulumuzun önerilerine bakalım. 30 Nisan kararı Bilim Kurulu'ndan mutabakatla çıktı, biz de 30 Nisan'a kadar neler yapabiliriz çalışıyoruz.



Bu yepyeni bir durum biz de öğreniyoruz.



Bütün mevzuat okullar açıkmış gibi ona göre düzenlendiği için o altyapının da bu çağa göre düzenlenmesi gerekiyor B planı ve C planlarımız da hazır.



Yazın ne olacak? Eylül ayı geçtiğimiz Eylül aylarından nasıl farklı olacak? Biz bunların hepsi olabilecekmiş gibi davranarak bunların finansmanını bunların öğretmen ihtiyacını, hepsini yeniden organize ettik. Bizim bir finansman sorunumuz yok, bizim öğretmen sayımızda da sorun yok. Sadece öğretmenlerimizin bilişim becerilerini biraz daha geliştirmeye ihtiyacımız var.



Biz şu anda 125 bin öğretmenimize bilişim becerilerini geliştirme konusunda, uluslararası internet altyapılarını kullanarak eğitim veriyoruz.

30 Nisan bizim A planımız şeklinde yürüyor, diyelim ki 30 Nisan'da okullar açılmazsa ne yapacağız? Uzaktan eğitimin altyapısı güçlendiriliyor, gelecek seneki planlamaların standart bir yıl planlaması gibi değil de yeniden yapılandırıldığı bir planımız var.

SINIF GEÇME NASIL OLACAK VE BAŞARI NASIL ÖLÇÜLECEK?

Bütün dünyaya baktığımızda eğitimin sınıfların dışına taşması anlamında bir eğilim var, biz de geçtiğimiz sene ortaöğretim de önerilerimizi sunarken, bir öğrenci bir eğitimi illa sınıfta alacak diye bir şey yok.



Dünya başka bir yere doğru gidiyor eğitimde ve bu kitlesel olarak ilk defa oluyor. Bu yeni standartların gelişmesine yardımcı olacak, farklı sistemler birbirine yaklaşacak artık sadece sınıf içinde değil sınıf dışında olan dijital programlar da karnelerde olacak notlandırılacak akredite olacak.



Bizim elimizde öğrencilerimizin birinci dönem notları var, peki hiç okul açılmazsa ne olur? Bunu şu anda hukukçularımız çalışıyorlar.



Sınıf geçme yönetmeliğiyle ilgili bir karara varılacak. Biz eğitsel olmasını önemseriz, pedagojik olmasına bakarız. Biz yaptık oldu olmaz, o yüzden de itirazın yapılması ihtimal kurumların da görüşünü alıyoruz Danıştay'ın mesela.

YKS ERTELENDİ, LGS'DEKİ DURUM NEDİR?

LGS zamanında yapılacak, ertelenme söz konusu değil.



Hafta başında hem YKS'de hem de LGS'de çıkacak soruların konu dağılımı nasıl olacak bunları da paylaşacağız.



Benim ailelere söyleyeceğim şey şu, hiçbir öğrenciyi zorla bir yere götüremezler. Bir öğrencinin dıştan değil de içten motivasyonu önemli, bunu yapabilmek için de çocuğun dengeli bir hayata ihtiyacı var. Bu iş sadece zihinsel bir şey değil, aynı zamanda hareketsel bir şey.

Üniversite sınavı için biz dünya çapında bir iş yaptık ben buna gönülden inanıyorum ki her öğrenciye kişisel deneme sınavı yapabilen, her öğrenciye göre tercih yapabilen yani ben seni ölçtüm diyor yazılım ve sana şu şu bölümleri öneriyorum diyor sonra aylık çalışma programı çıkarıyor çocuğa. Ona özgü sorular hazırlıyor, diyelim çocuk soruyu çözemedi, çözemediğinde yazılım diyor ki sen bu konuyu anlamamışsın ve o konuya dair sayfayı çocuğun önüne getiriyor. Diyorum da sıralarına çıkartma yapıştıracak kadar bunu anlattık.

Özetlemek gerekirse, haftaya soru çözümü geliyor 12'lere canlı yayın geliyor. Bu çocuklarıma benim önerim Türkiye'nin en iyi video kütüphanesini hazırladık, nedir video kütüphane? Sınavda çıkacak konuların bazılarının videolarını çekerek yayınlıyoruz. İstediği hocadan istediği dersi defalarca izleyebilirler.



ÖĞRENCİLER BU NUMARAN HER ŞEYİ SORABİLİR

444 0 632'ye telefon ederlerse bilmedikleri akıllarına takılan tüm sorulara canlı operatörlerle yanıt veriliyor. 13 Mart'tan 25 Mart'a kadar 72 bin başvuru olmuş bu hatta, 64 binine ilk kontakta cevap verilerek vatandaşlarımız bilgilendirilmiş.

Meslek liseleri bu süreçte tarihsel bir dönüşüm yaşıyor.