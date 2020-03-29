Gaziantep'teki koronavirüs provokatörlerine ev hapsi

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle toplu mezar hazırlandığını iddia eden ve internette görüntüler paylaşan Saime Dilsizoğlu hakkında ev hapsi verildi. Görüntüyü çeken ve paylaşan Saime Dilsizoğlu'nun, Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne üye olduğu öğrenildi.

SAİME DİLSİZOĞLU VE ARMAN KOÇ'A EV HAPSİ!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı; halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Saime Dilsizoğlu ve Arman Koç hakkında soruşturma başlattı.



Soruşturmada; annesi vefat eden Saime Dilsizoğlu'nun, Yeşilkent Mezarlığı'nda daha önceden belediye tarafından hazırlanan sıra mezarları cep telefonuyla çekerek, "Bu mezarların koronavirüs vakalarından hayatını kaybedenler için hazırlandığı, vatandaşların kandırıldığı, ölüm vakalarının çok olduğu" şeklinde şahsi yorumlarını sosyal medya hesabından yayınladığına dikkat çekildi.





SAİME DİLSİZOĞLU EVİNİ TERK ETMEYECEK!

Gaziantep 6. Sulh Ceza Mahkemesi; şüpheli Saime Dilsizoğlu'nun halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçunu işlediği gerekçesiyle evini terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbirine tabi tutulmasına karar verdi.



Mahkeme; Saime Dilsizoğlu'nun konutunu terk etmemek, adli kontrol hükümlerini elektronik kelepçe dahil her türlü teknolojik aletlerden faydalanmak suretiyle adli kontrol altına alınmasına hükmetti.



ARMAN KOÇ'A DA EV HAPSİ!

Gaziantep 6. Sulh Ceza Mahkemesi; şüpheli Arman Koç'un da hakkında da ev hapsi kararı verdi. Mahkeme; Arman Koç'un, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçunu işlediğini, evini terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbirine tabi tutulmasına hükmetti.



Mahkeme; Arman Koç'un konutunu terk etmemek, adli kontrol hükümlerini elektronik kelepçe dahil her türlü teknolojik aletlerden faydalanmak suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verdi.





VALİLİK, TOPLU MEZAR İDDİALARINI YALANLAMIŞTI!

Gaziantep Valiliği, "kentte yeni tip koronavirüs salgını nedeniye toplu mezar hazırlandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.



Gaziantep Valiliği'nin açıklamasında hayatını kaybeden Emine Dilsizoğlu'nun korona virüs nedeniyle ölmediği ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Videoda yer verilen yorumlar gerçeği yansıtmamakta olup, korona virüs salgını nedeniyle toplumsal hassasiyetlerin yüksel olduğu bir dönemde vatandaşlarımız arasında yanlış bir algı oluşmaması açısından konuyla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Saime Dilsizoğlu isimli şahsın annesi olan 1932 doğumlu Emine Dilsizoğlu, rahatsızlanarak 25 Aralık Devlet Hastanesine 27 Mart tarihinde getirilmiş, kendisi acil müdahale esnasında kardiyopulmoner arreste girip yapılan tüm canlandırma işlemine rağmen 18.45'te vefat etmiştir. Söz konusu vatandaşımızdan muayene ve tetkikler esnasında tedbir amaçlı Kovid19 enfeksiyonuna yönelik numune alınmış ve yapılan test henüz sonuçlanmadan vefat olayı gerçekleşmiştir" denildi.



"VEFAT EDEN ŞAHIS KORONA VİRÜS HASTASI DEĞİL"

Açıklamada; şüpheli vaka olarak değerlendirilen Emine Dilsizoğlu'nun korona virüs testinin negatif çıktığı belirtilerek, "Ölüm raporuna doğal ölüm yazılmasına rağmen tedbiren korona virüs hastası gibi işlem yapılmış ve defin işlemi de alınan tedbirler eşliğinde gerçekleşmiştir. Emine Dilsizoğlu'nun kızı olan Saime Dilsizoğlu ise bu defin işleminin gerçekleştiği sırada bu videoyu çekerek yayınlamıştır. 2 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olan ilimizde günlük 15 civarında vatandaşımız değişik sebeplerden vefat etmekte olup, görüntülerde yer alan kazılmış mezarlar korona virüs vakaları için değil normal vefat eden ve aile mezarı olmayan vatandaşların toprağa verildiği sıra mezarlığının görüntüsüdür. Günlük defin işlemi yapılırken olumsuzluklarla karşılaşmamak için önceden mezarlar kazılarak hazır hale getirilmektedir. Bununla birlikte vefat etmeden önce kendisine korona virüs testi yapılan Emine Dilsizoğlu isimli vatandaşımızın testi de negatif çıkmıştır. Yani Emine Dilsizoğlu korona virüs hastası değildir" denildi.

Kenan Kıran/Sabah