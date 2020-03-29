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1.2 milyon devretti

6 bilen çıkmayınca 1 milyon 223 bin 497 lira çarşambaya devretti. 5 bilenler 6 bin 704 lira, 4 bilenler 90 lira, 3 bilenler ise 12 lira 80 kuruş alacak.

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1.2 milyon devretti
6 bilen çıkmayınca 1 milyon 223 bin 497 lira çarşambaya devretti. 5 bilenler 6 bin 704 lira, 4 bilenler 90 lira, 3 bilenler ise 12 lira 80 kuruş alacak.

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