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Muaythai sporcularından 'helal olsun' dedirten hareket

'de Muaythai 'nın 4 sporcusu, giydikleri özel kıyafetlerle hem 65 yaş üstü vatandaşların evlerini temizliyor. Hem de balkonda bulunan insanlara sokaktan spor yaptırıyor. , "Uzaktan sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz" diyor...

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Helal olsun
Düzce'de Muaythai 'nın 4 sporcusu, giydikleri özel kıyafetlerle hem 65 yaş üstü vatandaşların evlerini temizliyor. Hem de balkonda bulunan insanlara sokaktan spor yaptırıyor. Muaythai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin, "Uzaktan sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz" diyor...

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