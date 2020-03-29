Düzce'de Muaythai Milli Takımı'nın 4 sporcusu, giydikleri özel kıyafetlerle hem 65 yaş üstü vatandaşların evlerini temizliyor. Hem de balkonda bulunan insanlara sokaktan spor yaptırıyor. Muaythai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin, "Uzaktan sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz" diyor...
Muaythai Milli Takımı sporcularından 'helal olsun' dedirten hareket
Düzce'de Muaythai Milli Takımı'nın 4 sporcusu, giydikleri özel kıyafetlerle hem 65 yaş üstü vatandaşların evlerini temizliyor. Hem de balkonda bulunan insanlara sokaktan spor yaptırıyor. Muaythai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin, "Uzaktan sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz" diyor...
- Yaşam
- 29.03.2020
- Gazete
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