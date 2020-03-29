Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde çalışan Dr. Selçuk Köse, geçtiğimiz günlerde Coronavirüs'e yakalanmıştı. Virüsü hastasından kapmıştı. Son olarak Köse'nin tedaviye olumlu sonuç verdiği ve söylenenleri anlayıp gözleriyle irtibat kurduğu açıklandı. Köse'nin tedaviye cevap vermesi büyük sevinç yarattı.
Selçuk Köse'yi yoğum bakımda meslektaşları yalnız bırakmıyor.
Selçuk Köse'yi yoğum bakımda meslektaşları yalnız bırakmıyor.
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