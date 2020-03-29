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Coronavirüse yakalanan Dr. uyandı

'nde çalışan Dr. , geçtiğimiz günlerde Coronavirüs'e yakalanmıştı. Virüsü hastasından kapmıştı. Son olarak Köse'nin tedaviye olumlu sonuç verdiği ve söylenenleri anlayıp gözleriyle irtibat kurduğu açıklandı. Köse'nin tedaviye cevap vermesi büyük sevinç yarattı.

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Selçuk hoca uyandı!
Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde çalışan Dr. Selçuk Köse, geçtiğimiz günlerde Coronavirüs'e yakalanmıştı. Virüsü hastasından kapmıştı. Son olarak Köse'nin tedaviye olumlu sonuç verdiği ve söylenenleri anlayıp gözleriyle irtibat kurduğu açıklandı. Köse'nin tedaviye cevap vermesi büyük sevinç yarattı.



'yi yoğum bakımda meslektaşları yalnız bırakmıyor.

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