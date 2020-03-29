Ağrı'da "Vefa Sosyal Destek Grubu", en ücra köylere dahi gidiyor. Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler aynı zamanda yaşlıların evlerini de temizleyerek dezenfenke ediyor.
Ağrı'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan evlere hizmet
Ağrı'da "Vefa Sosyal Destek Grubu", en ücra köylere dahi gidiyor. Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler aynı zamanda yaşlıların evlerini de temizleyerek dezenfenke ediyor.
- Yaşam
- 29.03.2020
- Gazete
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