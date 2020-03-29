Ağrı'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan evlere hizmet

Ağrı'da "Vefa Sosyal Destek Grubu", en ücra köylere dahi gidiyor. Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler aynı zamanda yaşlıların evlerini de temizleyerek dezenfenke ediyor.