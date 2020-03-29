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Gezginler yardım bekliyor

Uzun süredir dünyayı gezen Çağatay Özdemir, Yiğit Can İç ve Mert Öztürk, Hindistan'da mahsur kaldı. Şu sıralar Goa eyaletinde bir pansiyonda kalan gençler, Türkiye'ye dönmek için uçak bulamadıklarını açıkladı. Yardım çağrısı yaptı...

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Gezginler yardım bekliyor
Uzun süredir dünyayı gezen Çağatay Özdemir, Yiğit Can İç ve Mert Öztürk, Hindistan'da mahsur kaldı. Şu sıralar Goa eyaletinde bir pansiyonda kalan gençler, Türkiye'ye dönmek için uçak bulamadıklarını açıkladı. Yardım çağrısı yaptı...

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