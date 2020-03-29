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8 aylık hamile öğretmen e yakalanmıştı! Acı haber geldi

'de resim öğretmenliği yapan 8 aylık hamile 'ın testi pozitif çıktı. Hastanede acil doğuma alınan talihsiz öğretmenin bebeği hayatını kaybederken, genç kadın ise yoğun bakıma alındı.

  • Yaşam
  • 29.03.2020 16:26
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 16:32
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Kahreden haber! 8 aylık hamile öğretmen koronaya yakalanmıştı...

'de resim öğretmenliği yapan 8 aylık hamile olan 'ın (25) testi pozitif çıktı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğuma alınan Şeyma Batmaz'ın bebeği yaşamını yitirirken, genç kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi'nde oturan 8 aylık hamile resim öğretmeni Şeyma Batmaz, rahatsızlanması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine test yapıldı. Şeyma Batmaz'ın yapılan testler sonucu koronavirüs testi pozitif çıktı. 32 haftalık hamile olan Şeyma Batmaz doğuma alındı. Sezaryenle yapılan doğumda bebek kurtarılamadı. Annenin yaşadığı semptomlara bağlı olarak bebeğin kalbinin durduğu belirtildi.

Şeyma Batmaz'ın ise hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. İzmit'te bir fabrikada çalışan Baturhan Batmaz eşi Şeyma Batmaz'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:
"Arkadaşlar eşimin Kovid 19 testi maalesef pozitif çıktı. Bizle temasta olan arkadaşlar dikkat etsinler. Belirti varsa hemen sağlık kuruluşuna gidin. 112 çalışanları ile hastaneye geçeceğiz. Tek isteğim evinizde durun, dua edin."

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