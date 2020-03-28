28 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 28 Mart Sayısal Topu çekiliş sonuçları duyuruldu. Bugün gün içerisinde bayilerden loto oynayan on binlerce kişi Sayısal Loto sonuçlarını bekliyordu. Milli Piyango İdaresi'nin duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Peki, Sayısal'da bugün kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan numaraların listesi

28 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 - 17 - 23 - 27 - 37 - 44