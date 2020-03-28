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Kafeler, düğün salonları, kahvehane, kuaför ve berberler ne zaman açılacak? Açılış tarihi netleşti mi?

Kafeler, düğün salonları, kahvehane, kuaför ve berberler ne zaman açılacak? Ülkemizde koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine genelge gönderilerek bazı mekanların faaliyetlerini geçici bir süre durdurması kararlaştırıldı. Bu mekanlar arasında kafeler, düğün salonları, kahvehane, kuaför ve berberler gibi pek çok alan bulunuyor. Virüsün yayılmasını önlemek için mücadele sürerken, en çok aranılanlar arasında kapatılan mekanların ne zaman açılacağı yer alıyor.

  • Yaşam
  • 28.03.2020 16:52
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 14:43
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Kafeler, kuaför ve berberler ne zaman açılacak?

Ülkemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirler artırılıyor. Bilindiği üzere koronavirüsü salgınını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Bu kapsamda vatandaşlar kapatılan mekanların ne zaman faaliyete geçeceğini merak ediyor. Peki, kafeler, düğün salonları, kahvehane, kuaför ve berberler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

KAFELER, DÜĞÜN SALONLARI, KAHVEHANE, KUAFÖR VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafeler, düğün salonları, kahvehane, kuaför ve berberlerin ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Bakanlık tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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