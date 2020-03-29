İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün şehir genelinde yaptığı denetimlerde korona virüs yasaklarına uymayanlara ceza yağdırdı. Denetimlerde 7 iş yeri mühürlenirken, 94 şahısa işlem yapıldı. Ekipler toplam 54 bin 174 TL idari para cezası kesti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılan denetimlerde toplu taşıma kurallarına uymayan, seyahat kısıtlamasına aykırı hareket eden, izinsiz belgelerle taşımacılık yapanlara ceza kesildi. İzinsiz taşımacılık yapan bir araç trafikten men edilirken, yolculara da işlem yapıldı.
Ekipler çeşitli kafe ve kahvehaneleri de denetleyerek açık olduğunu tespit ettiği 7 iş yerini mühürledi. Denetimlerde toplam 94 şahsa 54 bin 174 TL idari para cezası kesildi.
Koronavirüs yasaklarına uymayanlara ceza yağdı
Koronavirüs salgını nedeniyle yayınlanan genelgeler kapsamındaki yasaklara uymayanlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde denetimlerde bulundu. Bu denetimler kapsamında 94 şahıs hakkında işlem yapılırken, 7 iş yeri mühürlendi ve toplam 54 bin 174 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün şehir genelinde yaptığı denetimlerde korona virüs yasaklarına uymayanlara ceza yağdırdı. Denetimlerde 7 iş yeri mühürlenirken, 94 şahısa işlem yapıldı. Ekipler toplam 54 bin 174 TL idari para cezası kesti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.