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Valiliğinden karantina duyurusu

Valiliği, Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünde salgını nedeniyle karantina uygulamasının başladığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır." ifadesine yer verildi.

  • Yaşam
  • 29.03.2020 15:25
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 15:25
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Kütahya Valiliğinden karantina duyurusu

'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünde yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Simav ilçesi Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Evlerinde kalmaları yönünde vatandaşların uyarıldığı açıklamada, onlardan, bulundukları şehir, belde ya da köyü terk etmemeleri, zorunlu olmadıkça seyahata çıkmamaları istendi.

Öte yandan, Valiliğin kararı doğrultusunda görevlendirilen jandarma ve sağlık ekiplerinin, karantina altına alınan köyün girişlerinde önlem aldığı görüldü.

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