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Doğaya kaçtılar

Manisa'da yaşayan Alihan Sayılı, Semih Yiğit ve Ertürk Akpınar, virüs nedeniyle doğaya kaçtı. Spil Dağı Milli Parkı bölgesinde bulunan kendilerine ait arazide 7 metre yüksekliğinde ağaç ev yaptı. Üç genç, salgın bitene kadar burada kalacaklarını açıkladı.

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Doğaya kaçtılar
Manisa'da yaşayan Alihan Sayılı, Semih Yiğit ve Ertürk Akpınar, virüs nedeniyle doğaya kaçtı. Spil Dağı Milli Parkı bölgesinde bulunan kendilerine ait arazide 7 metre yüksekliğinde ağaç ev yaptı. Üç genç, salgın bitene kadar burada kalacaklarını açıkladı.

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