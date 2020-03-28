Doğaya kaçtılar

Manisa'da yaşayan Alihan Sayılı, Semih Yiğit ve Ertürk Akpınar, virüs nedeniyle doğaya kaçtı. Spil Dağı Milli Parkı bölgesinde bulunan kendilerine ait arazide 7 metre yüksekliğinde ağaç ev yaptı. Üç genç, salgın bitene kadar burada kalacaklarını açıkladı.