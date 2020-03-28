Manisa'da yaşayan Alihan Sayılı, Semih Yiğit ve Ertürk Akpınar, virüs nedeniyle doğaya kaçtı. Spil Dağı Milli Parkı bölgesinde bulunan kendilerine ait arazide 7 metre yüksekliğinde ağaç ev yaptı. Üç genç, salgın bitene kadar burada kalacaklarını açıkladı.
Doğaya kaçtılar
Manisa'da yaşayan Alihan Sayılı, Semih Yiğit ve Ertürk Akpınar, virüs nedeniyle doğaya kaçtı. Spil Dağı Milli Parkı bölgesinde bulunan kendilerine ait arazide 7 metre yüksekliğinde ağaç ev yaptı. Üç genç, salgın bitene kadar burada kalacaklarını açıkladı.
- Yaşam
- 28.03.2020
- Gazete
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