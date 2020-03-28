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Covid-19'u yene : Yaşamak çok güzel bir duygu

ile altı ay önce hem dil eğitimi almak, hem de çalışmak için 'ye giden (35), Covid-19'u zorlu şartlar altında evde yenerek hayata tutunmayı başardı. Gökhan Tebrizcik, "İngiltere'de sağlık sistemi kötü değil çok kötü. Genç olduğumuz için evinizde başınızın çaresine bakın dediler. Karamsarlığa düştüğüm zamanlarım da oluyordu. Ancak ilaçlarla kendi kndimi tedavi ettim. Yaşamak gerçekten çok güzel bir duygu" diye konuştu.

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Yaşamak çok güzel bir duygu
Eşi Burcu Tebrizcik ile altı ay önce hem dil eğitimi almak, hem de çalışmak için 'ye giden (35), Covid-19'u zorlu şartlar altında evde yenerek hayata tutunmayı başardı. Gökhan Tebrizcik, "İngiltere'de sağlık sistemi kötü değil çok kötü. Genç olduğumuz için evinizde başınızın çaresine bakın dediler. Karamsarlığa düştüğüm zamanlarım da oluyordu. Ancak ilaçlarla kendi kndimi tedavi ettim. Yaşamak gerçekten çok güzel bir duygu" diye konuştu.

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