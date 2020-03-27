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Mezarlık tartışması

'da, Coronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin defni için Beykoz'daki belirlendi. sakinleri ise mezarlığın yerleşim yerlerine yakın olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.

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Mezarlık tartışması
İstanbul'da, Coronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin defni için Beykoz'daki Baklaca Mezarlığı belirlendi. sakinleri ise mezarlığın yerleşim yerlerine yakın olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.



Mahalleli Abdurrahman Öz, " Büyükşehir Belediyesi için defin yeri olarak Çavuşbaşı belirlenmiş. Çevreye baktığınızda burası bir yerleşim alanı. Bu sakıncalıysa bu kadar yerleşim alanı içine defin niçin yapılıyor? Niye rahatsızız? Bir tehlike olmasa bu insanların da aile mezarlıkları vardır. Demek ki bir sakınca ve problem var" diyerek sitem etti.

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