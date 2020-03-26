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Son dakika: Meteoroloji'den sağanak uyarısı! | 26 Mart 2020

26 Mart 2020 hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyıları, , , ’nun kuzey ve doğusu, Manisa, , ve çevreleri ile ’nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İşte 26 Mart 2020 Perşembe tahminleri...

  • Yaşam
  • 26.03.2020 07:16
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 07:19
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Manisa, Ordu, ve Şanlıurfa çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60km/sa) olarak esmesi bekleniyor

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