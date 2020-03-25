25 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları akşam saatlerinden itibaren bayilerden loto oynayanlar tarafından sorgulanıyor. Sayısal Loto oyununun geçen hafta cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 622 bin 202 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Peki, 25 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte haftanın sonuçları

25 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

8 - 19 - 31 - 32 - 39 - 46