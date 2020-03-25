Bugünkü
Takvim

25 Mart açıklandı! Sayısal'da bugün hangi numaralar ikramiye kazandı?

25 Mart heyecanla bekleniyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.45'te yapılan çekilişlerin ardından 25 Mart Sayısal Topu çekiliş sonuçları duyuruldu. Bugün gün içerisinde bayilerden loto oynayan on binlerce kişi nı bekliyordu. Milli Piyango İdaresi'nin duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Peki, Sayısal'da bugün kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan numaraların listesi

  • Yaşam
  • 25.03.2020 21:45
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.03.2020 21:48
ABONE OL
25 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

25 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları akşam saatlerinden itibaren bayilerden loto oynayanlar tarafından sorgulanıyor. Sayısal Loto oyununun geçen hafta cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 622 bin 202 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Peki, 25 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte haftanın sonuçları

25 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

8 - 19 - 31 - 32 - 39 - 46

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam 25 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal'da bugün hangi numaralar ikramiye kazandı?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri