25 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları akşam saatlerinden itibaren bayilerden loto oynayanlar tarafından sorgulanıyor. Sayısal Loto oyununun geçen hafta cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 622 bin 202 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Peki, 25 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte haftanın sonuçları
25 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
8 - 19 - 31 - 32 - 39 - 46
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