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'da sır olay! Evinde ölü bulundu

'da öğretmenlik yapan İngiliz Robert James, 'de yaşadığı evde ölü bulundu. İngiliz öğretmenin vücudunda darp ya da yaralanma izine rastlanmazken, ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

  • Yaşam
  • 26.03.2020 10:39
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 10:42
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İstanbul'da sır olay! Evinde ölü bulundu

'de İngiliz öğretmen Robert James yaşadığı evde ölü bulundu. James'in vücudunda herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmazken, cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Eylül ayında Türkiye gelen 52 yaşındaki Robert James, Kadıköy'de İngilizce öğretmenliği yapıyordu. Osmanağa Mahallesi'nde bir eve yerleşen James'ten uzun süre haber alamayan ev sahibi, dün akşam saatlerinde durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, daire kapısının kilitli olması nedeniyle çilingir çağırdı.

Çilingirin kapıyı açmasıyla daireye giren polis 52 yaşındaki James'in yerde hareketsiz yattığını gördü. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Robert James'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede Robert James'in vücudunda herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmadı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve polis evde bir süre inceleme yaptı. İncelemelerin ardından öğretmenin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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