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Marketler kapatıldı mı? , kapanacak? Çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı!

, kapanacak? Marketler kapatıldı mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs  (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelgede koronavirüs tedbirleri kapsamında yle ilgili de önemli açıklamalara yer verildi. Peki, Marketler kapatıldı mı? Marketler saat kaçta açılacak, kapanacak? Çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı.

  • Yaşam
  • 24.03.2020 00:31
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 12:36
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Marketler saat kaçta açılacak, kapanacak?

Marketler kapatıldı mı? Marketler saat kaçta açılacak, kapanacak? Marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Bu kapsamda gün içerisinde alışveriş yapacak olan vatandaşlar market çalışma saatlerini öğrenmek istiyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?

*Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

*Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak.

*Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.

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